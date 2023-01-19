شكرا لقرائتكم خبر موهوبون بجامعة الأمير سطام يطورون الإشارات المرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب أمس ملتقى «الموهوبين الأول»، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن الطلحي.

وسلط الملتقى الضوء على إبداعات طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين منها ابتكار تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الإشارات المرورية المشارك في الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم مؤخرا بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وابتكار جهاز قياس حركة الأسنان الحاصل على براءة الاختراع، وابتكار كشف التصيد في الرسائل النصية العربية عن طريق تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة، وابتكار أسطح مضادة للبكتيريا والفيروسات تحت أشعة الشمس.

وصاحب الملتقى معرض للملصقات العلمية استعرض من خلاله جملة من الملصقات العلمية.

وهدف الملتقى إلى رعاية طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين للإسهام في بناء مجتمع معرفي، والسعي نحو رعاية مواهبهم وتنميتها وفقاً لأحدث النظريات العلمية.