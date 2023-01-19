مبادرة حماية فكرية للبرمجيات المحلية وصناعة التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للعمل على إطلاق مبادرة الحماية الفكرية للبرمجيات المحلية وصناعة التقنية في المملكة، وقعت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بهدف التعاون والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف، بالإضافة لتعزيز وتمكين نمو قطاع التقنية. ومثل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية خلال التوقيع نائب المحافظ لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة رائد الفايز، فيما وقعها ممثلا عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية نائب الرئيس التنفيذي لسياسات الملكية الفكرية والشراكات المهندس سامي السديس. وتسعى المذكرة إلى تمكين الشركات التي تقع تحت اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تسجيل الحقوق الفكرية للبرمجيات المحلية والمنتجات التقنية المبتكرة. وتسعى المذكرة إلى تمكين الشركات التي تقع تحت اختصاص هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية من تسجيل الحقوق الفكرية للبرمجيات المحلية والمنتجات التقنية المبتكرة. كما تضمنت بناء حل مستدام لتسجيل الملكية الفكرية للبرمجيات وللمنتجات التقنية، والتعاون بين الهيئتين لبناء خطة فعالة لتثقيف وتوعية قطاع التقنية ومراكز البحث والابتكار بآلية الحماية الفكرية للبرمجيات والمنتجات التقنية المبتكرة. يشار إلى أن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تتولى تنظيم قطاع الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة، وكذلك الرصد والمتابعة والاستفادة من التطور في تقنيات وخدمات القطاع، كما تعد الهيئة السعودية للملكية الفكرية الجهة المختصة بتنظيم مجالات الملكية الفكرية في المملكة، ودعمها وتنميتها ورعايتها والارتقاء بها وفقا لأفضل الممارسات العالمية. تسعى المذكرة إلى:





تمكين الشركات من تسجيل الحقوق الفكرية للبرمجيات المحلية.



بناء حل مستدام لتسجيل الملكية الفكرية للبرمجيات وللمنتجات التقنية.



التعاون بين الهيئتين لبناء خطة فعالة لتثقيف وتوعية قطاع التقنية.



تسجيل الحقوق الفكرية للبرمجيات المحلية والمنتجات التقنية المبتكرة.



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