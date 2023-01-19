ندوة أسرية عن اختيار شريك الحياة

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وهدفت السلسلة الحوارية إلى إيجاد مساحة يشارك فيها الشباب المقبلون على الزواج وحديثو الزواج؛ لاستطلاع توقعاتهم ومرئياتهم، ومساعدتهم في تكوين صورة إيجابية عن مؤسسة الزواج عن طريق استضافة المختصين في العلاقات الأسرية والزوجية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم مجلس شؤون الأسرة أمس الأول ندوة بعنوان «كيف أختار شريك الحياة؟» كأولى جلسات سلسلة الحوارات الأسرية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، باستضافة المعالج الأسري والزواجي الدكتور عبدالحكيم اليوسف، وبحضور الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة هيلة بنت محمد المكيرش.وهدفت السلسلة الحوارية إلى إيجاد مساحة يشارك فيها الشباب المقبلون على الزواج وحديثو الزواج؛ لاستطلاع توقعاتهم ومرئياتهم، ومساعدتهم في تكوين صورة إيجابية عن مؤسسة الزواج عن طريق استضافة المختصين في العلاقات الأسرية والزوجية.

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