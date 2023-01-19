غرس قيم حفظ النعم في نفوس طلاب مكة

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ووقعت الاتفاقية بحضور مدير عام التعليم الدكتور أحمد الزائدي ومدير الجمعية أحمد المطرفي.وأوضح المطرفي أن الاتفاقية تأتي في سياق تعزيز الأمن الغذائي وغرس القيم المتعلقة بحفظ النعم في نفوس الطلاب، وإتاحة الفرص التطوعية لهم ولمنسوبي التعليم للمشاركة في مجالات حفظ النعمة، وإطعام الفقراء والمساكين.
وبين أن الاتفاقية تنص على أن يتبادل الطرفان زيارات ميدانية من أجل توطيد العلاقة وزيادة فاعلية الاتفاقية وتنفيذ البرامج التوعوية والتثقيفية.
من جانبه قال مدير تعليم المنطقة «إن دور الجمعية في المجتمع مهم جدا لا سيما في الوقت الذي تشهد فيه المملكة هدرا كبيرا في الطعام»، مؤكدا دعمه للاتفاقية بكل السبل المتاحة.
وحث جميع منسوبي التعليم على المشاركة في البرامج التطوعية التي تنفذها الجمعية، لافتا إلى أهمية مساهمة الاتفاقية في تعزيز الوعي بين الطلاب وأسرهم ومنسوبي التعليم.
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