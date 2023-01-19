معاقبة 7 مخالفين عرضوا حطبا محليا للبيع

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يأتي ذلك، في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.
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