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معاقبة 7 مخالفين عرضوا حطبا محليا للبيع

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف 7 مخالفين لنظام البيئة، (5 مواطنين ومقيمين) من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك، في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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