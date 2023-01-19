شكرا لقرائتكم خبر معاقبة 7 مخالفين عرضوا حطبا محليا للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق الرياض والمدينة المنورة والجوف 7 مخالفين لنظام البيئة، (5 مواطنين ومقيمين) من الجنسيتين الهندية والباكستانية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن 4 مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وجرى تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

يأتي ذلك، في إطار حملة وزارة الداخلية لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

ودعا الأمن العام إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية، على الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و996 و999 في بقية مناطق المملكة.