تأهل 4 فرق بالشرقية لتصفيات أولمبياد الإنجليزية

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وأوضح المتحدث الرسمي سعيد الباحص أن الوزارة تسعى لغرس القيم في نفوس أبنائها الطلبة من خلال خارطة برامجها العلمية التي من بينها مسابقة أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO 2023م، والرامية إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات .وأضاف «إن الفرق المتأهلة تضم 16 طالبا من مختلف المراحل الدراسية، وأن المسابقة تركز على تقديم كل فريق فكرة جديدة وحل إبداعي بتعلق بموضوع حول» وسائل التواصل الاجتماعي».
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