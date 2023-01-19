شكرا لقرائتكم خبر الإسراف في «المضادات» يهدد بنزيف الجهاز الهضمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عند استخدام مضادات الالتهاب غير الاستيرويدية مثل (أيبوبروفين) يجب الانتباه للعوامل التي تزيد احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي، وفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء التي دعت إلى استعمال تلك المضادات بحذر.

ومضادات الالتهاب غير الاستيرويدية هي أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية مثل إيبوبروفين، وديكلوفيناك. ولتقليل المخاطر يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملا أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع.

ولتقليل المخاطر أيضا، دعت هيئة الغذاء والدواء إلى استخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة. وعند إتمام 10أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب المختص.

استخدامات الأدوية غير الوصفية:







ألم الأسنان



التهاب الأوتار



التواء المفاصل



ارتفاع حرارة الجسم



ألم الدورة الشهرية



بعض أعراضها الجانبية:





صداع



غثيان



جفاف الفم



إمساك



إسهال



ألم وحموضة بالمعدة



احتمال حدوث نزيف بالجهاز الهضمي بسببها عند: