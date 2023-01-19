الإسراف في «المضادات» يهدد بنزيف الجهاز الهضمي

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ومضادات الالتهاب غير الاستيرويدية هي أدوية تستخدم لتخفيف الألم المؤقت والالتهابات وبعض الأمراض المزمنة، وتنقسم إلى أدوية وصفية وغير وصفية مثل إيبوبروفين، وديكلوفيناك. ولتقليل المخاطر يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي بالتاريخ الطبي الكامل شاملا أي تاريخ مع أمراض الأوعية الدموية القلبية أو قرحات المعدة لموازنة المخاطر والمنافع.ولتقليل المخاطر أيضا، دعت هيئة الغذاء والدواء إلى استخدام أقل جرعة فعالة بأقصر فترة ممكنة. وعند إتمام 10أيام فأكثر يجب مراجعة الطبيب المختص.
استخدامات الأدوية غير الوصفية:
- ألم الأسنان
- التهاب الأوتار
- التواء المفاصل
- ارتفاع حرارة الجسم
- ألم الدورة الشهرية
بعض أعراضها الجانبية:
- صداع
- غثيان
- جفاف الفم
- إمساك
- إسهال
- ألم وحموضة بالمعدة
احتمال حدوث نزيف بالجهاز الهضمي بسببها عند:
- الاستخدام اليومي أو المنتظم.
- الأشخاص أكبر من 65.
- التدخين.
- من لديهم تاريخ مع قرحة المعدة.
- من لديهم مرض متقدم بالكبد.
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