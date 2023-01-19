«تحدي أبشر».. تحويل الأفكار الإبداعية إلى خدمات رقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل قطار «تحدي أبشر» انطلاقته قبل أن يصل لمحطته النهائية 12 مارس 2023، بعد انتهاء مرحلة فرز الأفكار.

والتحدي هو مبادرة أطلقتها وزارة الداخلية لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات الوزارة والأعمال الميدانية لقطاعاتها وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والدرونز.

ويهدف تحدي أبشر إلى نشر ثقافة الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل باستخدام التقنيات الحديثة عن طريق فتح باب المشاركة لأفراد المجتمع للمساهمة بابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية تسهم في تطوير خدمات وزارة الداخلية الالكترونية (أبشر) والأعمال الميدانية من أجل تطويع التقنية في خدمة الإنسانوالاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة.

ومن أجل الاستمرار في تطوير خدمات الوزارة الرقمية والميدانية وتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة عن طريق منصات عالم، فإن التحدي الثالث سيركز على «حلول ذكية مبتكرة وأفكار إبداعية لعالم أبشر».

وتتضمن الأمثلة ابتكار أفكار إبداعية وحلول ذكية تستخدم الهوية الرقمية لتعزيز دور وزارة الداخلية في الأمن والسلامة لتقديم تطبيقات وخدمات مبتكرة إبداعية داخل وخارج المملكة التي يحتاجها العملاء (أفرادا، أعمالا، حكومة)، وابتكار طرق ذكية ونوعية للتعامل مع استفسارات وشكاوى المستفيدين بشكل ذكي خارج نطاق الاتصال بالدعم الفني والأساليب التقليدية المعروفة باستخدام التقنيات الحديثة التي تحقق سرعة الاستجابة وخدمة العميل.

كما تتضمن الإبداع في ابتكار خوارزميات إبداعية لتطوير وهندسة الإجراءات لخدمات قائمة على منصة أبشر من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، أو ابتكار خدمات إبداعية جديدة مشابهة لنفس الأسلوب لبعض الخدمات الحالية مثل خدمة فرجت التي تحقق المشاركة المجتمعية.

مجالات التحدي:







الذكاء الاصطناعي



إنترنت الأشياء



البيانات الضخمة



سلسلة الكتل (البلوكتشين)



الطائرات المسيرة (الدرونز)



أهداف التحدي:





تمكين الإبداع والابتكار في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة.



تحويل الأفكار الإبداعية والحلول الذكية إلى خدمات رقمية.



تحسين تجربة المستخدم عن طريق سماع صوت المواطن (العميل أولا).



تطويع التقنية لخدمة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.



معايير التحكيم: