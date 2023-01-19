إحباط محاولات تهريب 19.2 طن قات وحشيش

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وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب كمية من المخدرات خلال الفترة من 1 إلى 14 جمادى الآخرة الحالي، وقبضت على مهربيها، ومنهم 10مواطنين، و299 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبطت دوريات حرس الحدود محاولات تهريب 18.2 طنا من القات، و526 كجم من الحشيش بـ4 مناطق، وقبضت على 309 متهمين بتهريبها.وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني أن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب كمية من المخدرات خلال الفترة من 1 إلى 14 جمادى الآخرة الحالي، وقبضت على مهربيها، ومنهم 10مواطنين، و299 مخالفا لنظام أمن الحدود، وهم: 264 من الجنسية اليمنية، و33 من الجنسية الإثيوبية و2 من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

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