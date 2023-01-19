جولات رقابية لكشف مخالفات الأغذية في الطائف

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ورصدت الأمانة كثيرا من المخالفات الصحية التي تتعلق بسوء النظافة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، وتجاوزات في بيئة العمل والتحضير، علاوة على مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية، وأماكن الحفظ والتخزين القصير والطويل الأمد، وملاحظات على طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع.وأوضحت أنها تعاملت مع المخالفات المضبوطة، خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها، عبر منصة «ممتثل»، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة، حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية، والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.
مخالفات رصدت:
- مخالفات تتعلق بسوء النظافة
- مخالفة طرق الحفظ والتخزين
- تجاوزات في بيئة العمل والتحضير
- مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية
- طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع
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