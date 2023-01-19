شكرا لقرائتكم خبر جولات رقابية لكشف مخالفات الأغذية في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة الطائف 450 جولة رقابية على المحلات التجارية والغذائية والمرافق ذات العلاقة بالمستهلك، للتأكد من امتثالها للاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات البلدية، التي تضمن سلامة وجودة المعروضات والخدمات المقدمة للمستهلك.

ورصدت الأمانة كثيرا من المخالفات الصحية التي تتعلق بسوء النظافة، ومخالفة طرق الحفظ والتخزين، وتجاوزات في بيئة العمل والتحضير، علاوة على مخالفات تتعلق بالمستودعات الغذائية، وأماكن الحفظ والتخزين القصير والطويل الأمد، وملاحظات على طرق الحفظ للمواد القابلة للتلف السريع.

وأوضحت أنها تعاملت مع المخالفات المضبوطة، خلال تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق أصحابها، عبر منصة «ممتثل»، وتم وضع خطة للجولات الرقابية اللاحقة للمتابعة المستمرة للمرافق المخالفة، حتى تحقيق متطلبات اللوائح البلدية، والتقيد بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

مخالفات رصدت:

