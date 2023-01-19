56% من مرضى غسيل الكلى الدموي ذكور

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وبلغ إجمالي المصابين بفشل كلوي ممن يجرون غسيلا كلويا دمويا أو بريتونيا 21609 مرضى.فيما بلغ إجمالي مراكز الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة 322 مركزا، وعدد أجهزة الغسيل الكلوي 7934 جهازا.
مرضى التنقية الدموية حسب القطاعات الصحية والجنس لـ2020:
- الذكور 11,120
- الإناث 8658
- الإجمالي 19,778
- عدد مراكز الغسيل الكلوي 322
- عدد أجهزة الغسيل الكلوي 7,934
مستشفيات وزارة الصحة:
- الإجمالي 12,977
- سعوديون 12,027
- غير سعودييين 950
- الذكور 7185
- الإناث 5792
- عدد مراكز الغسيل الكلوي 220
- عدد أجهزة الغسيل الكلوي 5,380
- مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 774
مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى:
- الإجمالي 3817
- سعوديون 3641
- غير سعودييين 176
- الذكور 2108
- الإناث 1709
- مراكز الغسيل الكلوي 47
- أجهزة الغسيل الكلوي 1,476
- مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 1,056
مستشفيات القطاع الخاص:
- الإجمالي 2984
- سعوديون 1116
- غير سعوديين 1868
- الذكور 2984
- الإناث 1827
- مراكز الغسيل الكلوي 55
- أجهزة الغسيل الكلوي 1078
- مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 1
المصدر وزارة الصحة 2021
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