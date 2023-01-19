56% من مرضى غسيل الكلى الدموي ذكور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شكل الذكور مرضى التنقية الدموية، ممن يجرون غسيلا كلويا لإصابتهم بالفشل الكلوي الغالبية بنسبة 56%، مقارنة بالإناث حسب بيانات حديثة لوزارة الصحة. وبلغ إجمالي المصابين بفشل كلوي ممن يجرون غسيلا كلويا دمويا أو بريتونيا 21609 مرضى. فيما بلغ إجمالي مراكز الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة 322 مركزا، وعدد أجهزة الغسيل الكلوي 7934 جهازا. فيما بلغ إجمالي مراكز الغسيل الكلوي في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة 322 مركزا، وعدد أجهزة الغسيل الكلوي 7934 جهازا. مرضى التنقية الدموية حسب القطاعات الصحية والجنس لـ2020:





الذكور 11,1‪20



الإناث 865‪8



الإجمالي 19,778



عدد مراكز الغسيل الكلوي 322‪



عدد أجهزة الغسيل الكلوي 7,934

مستشفيات وزارة الصحة:



الإجمالي 12,977



سعوديون 12,027



غير سعودييين 950



الذكور 7185



الإناث 579‪2



عدد مراكز الغسيل الكلوي 220



عدد أجهزة الغسيل الكلوي 5,380



مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 774‪

مستشفيات الجهات الحكومية الأخرى:



الإجمالي 381‪7



سعوديون 364‪1



غير سعودييين 176‪



الذكور 2108



الإناث 170‪9



مراكز الغسيل الكلوي 47



أجهزة الغسيل الكلوي 1,476



مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 1,056

مستشفيات القطاع الخاص:



الإجمالي 298‪4



سعوديون 111‪6



غير سعوديين 186‪8



الذكور 298‪4



الإناث 182‪7



مراكز الغسيل الكلوي 55



أجهزة الغسيل الكلوي 107‪8



مرضى التنقية الصفاقية (غسيل بريتوني) 1

المصدر وزارة الصحة 2021

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