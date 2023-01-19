شكرا لقرائتكم خبر رفع 399 م3 من مخلفات البناء والهدم بالدائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت أمانة منطقة جازان خلال الأشهر الـ3 الماضية 399 م3 لمخلفات البناء والهدم في 40 موقعا بمحافظة الدائر، ضمن جهودها لرصد ومعالجة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضاري وجودة الحياة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة بالمحافظة والقرى التابعة لها.

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس وليد معافا، أن الفرق الميدانية فرغت من إزالة ورفع 39 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 156 حاجزا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 19 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية.

وأكد أن البلدية، ممثلة في الفرق الميدانية، ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي»، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.