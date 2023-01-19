رفع 399 م3 من مخلفات البناء والهدم بالدائر

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وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس وليد معافا، أن الفرق الميدانية فرغت من إزالة ورفع 39 سيارة تالفة من داخل الأحياء والطرقات، وإزالة ورفع 156 حاجزا من الحواجز الخرسانية، وتسوير 19 مبنى تحت الإنشاء والترميم على الشوارع التجارية.وأكد أن البلدية، ممثلة في الفرق الميدانية، ستواصل أعمالها لمعالجة التشوهات البصرية خلال إصلاح حفر الشوارع، والنظافة العامة، وأعمدة الإنارة والأرصفة المتهالكة وحواجز الحفريات، إضافة إلى مباشرة البلاغات عبر منصة «بلدي»، مؤكدا أهمية تعاون الجميع في الرفع بالملاحظات عبر تطبيق منصة بلدي؛ ليتم مباشرتها ومعالجتها.
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