شكرا لقرائتكم خبر تسجيل الكتروني لـ8 آلاف منتج دوائي وعشبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة العامة للغذاء والدواء نحو 30 ألف طلب عبر نظام تسجيل الأدوية الالكتروني «سدر» منذ إطلاقه بنسخته الجديدة منتصف العام 2021م، فيما سجل نحو 8 آلاف منتج دوائي وعشبي وبيطري، وتجاوز عدد إصدار الشهادات في النظام 8 آلاف شهادة.

وأوضحت أن نظام «سدر» يعمل بشكل مستمر لإتاحة التحسينات على تجربة المستخدم، كاختصار وقت التسجيل للشركات، وسرعة إنهاء الإجراءات الكترونيا، وتفعيل التنبيهات في حال جرى تغيير حالة الطلب، وتوفير العديد من الخدمات التي شملت تسجيل مستحضر جديد التعديل على طلب مستحضر مسجل في النظام إلغاء طلب تسجيل مستحضر تجديد طلب تسجيل المستحضرات، وتقديم الاعتراض على الطلبات المرفوضة في النظام الالكتروني، وتحميل بيانات وملفات الأدوية عبر النظام.

يذكر أن نظام «سدر» يأتي بإشراف الهيئة العامة للغذاء والدواء وبتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة ثقة، ويمكن الاستفادة من النظام عبر زيارة الموقع الالكتروني (esdr.sfda.gov.sa).

أبرز أرقام «سدر»:







13 ألف منشأة مستفيدة.



8 آلاف منتج تم تسجيله.



8500 شهادة تسجيل منتج بأعلى المعايير.



30 ألف طلب للتسجيل.



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