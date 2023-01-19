تقييم نفسي للخاضعين لدورات تأهيلية قبل الزواج

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ومثل الوزارة في التوقيع نائب الرئيس التنفيذي لمستشفى صحة الافتراضي ومركز تمكين الابتكار، المهندس خالد القماش، ومن جانب الجمعية الرئيس التنفيذي، خلود التميمي.وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد مسار اختياري للتقييم النفسي لمن يخضعون لدورات تأهيلية قبل الزواج، ووضع مسار تقييم نفسي للحالات التي تعاني مشكلات زوجية، أو آثار مترتبة عن الطلاق، وإتاحة الخدمات النفسية لمن يرغبون من مستفيدي جمعية مودة، إضافة إلى التعاون في مجال البحث العلمي والمشاريع البحثية، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات وورش العمل ذات الصلة بالصحة النفسية.
يذكر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الصحة لدعم خدمات الرعاية الصحية النفسية، خلال رفع كفاءتها وتسهيل وصولها للمستفيدين، وذلك للإسهام في تحسين جودة الحياة لسكان المملكة، تحقيقا لمستهدفات مشاريع التحول الوطني ورؤية المملكة 2030م.
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