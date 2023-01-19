شكرا لقرائتكم خبر نسخة رقمية مطورة لإدارة الدعاوى بالمحاكم الإدارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتعد هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من النسخة الجديدة لنظام إدارة الدعاوى بمنصة معين الرقمية، إذ تم من خلاله تطوير إجراءات إنشاء طلب قيد الدعاوى والطلبات القضائية وطلبات الاستئناف والاستعلام عنها، والإحالة وحجز المواعيد وتبليغ الأطراف رقميا؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي عن بعد لمستخدمي المنصة.يذكر أن الخدمة بعد تحديثها واكبت أحدث التقنيات الرقمية ضمن التطويرات المستمرة لمنصة معين الرقمية؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين وتيسير خدمات رفع الدعاوى ومتابعتها رقميا، أملا في أن تسهم كل هذه التطورات في تحقيق مستهدف العدالة الناجزة وتيسير وتيرة العمل عليها.
أهداف المنصة:
- تطوير إجراءات إنشاء طلب قيد الدعاوى
- الطلبات القضائية وطلبات الاستئناف والاستعلام
- الإحالة وحجز المواعيد وتبليغ الأطراف رقميا
- تسهيل إجراءات التقاضي عن بعد لمستخدمي المنصة
- تحسين تجربة المستفيدين وتيسير خدمات رفع الدعاوى
كانت هذه تفاصيل خبر نسخة رقمية مطورة لإدارة الدعاوى بالمحاكم الإدارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.