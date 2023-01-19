أنسنة مكة.. أسلوب مبتكر لتعزيز جودة الحياة

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وتعمل أمانة العاصمة المقدسة على استحداث أنماط حديثة في التخطيط وتحسين المشهد الحضري، بما يكفل تعزيز المعايير الجمالية والطابع الهندسي والإرث الإسلامي لأطهر بقاع الأرض، وتوفير كل ما من شأنه العناية بالخدمات المتنوعة التي تعزز من رفاهية الإنسان؛ من خلال إنشاء وصيانة الحدائق والمتنزهات، والسعي الحثيث في العمل على توفير الأمكنة والأجواء والمساحات، وإرساء قيم جمالية تصب في أنسنة مكة المكرمة، مما يحقق غايات الراحة للمركبات وسالكي الطرقات وحركة السيارات والعمل على العناية بمواقفها، وكذلك العناية بالشوارع والأنفاق والجسور ومعالجة التقاطعات وصناعة أوجه سياحية جديدة للتنزه والترفيه، مع تعزيز جوانب الأمان وسبل الراحة، والاهتمام بالمسطحات الخضراء والتنوع البيئي، وتوفير الخدمات لمختلف فئات المجتمع.وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أنه في مجال أنسنة المدن، فإن الأمانة تسعى إلى تحقيق مفهوم جديد لتطوير مكة المكرمة لتنافس أفضل المدن العالمية، وذلك من خلال أبرز تفاصيل مشاريع «أنسنة المدن» التي يتم العمل عليها حاليا، التي تأتي ضمن رؤية المملكة 2030 لتطوير المدن، من خلال تحديد ميزات هذه المدينة المقدسة ومواءمتها مع أهداف الرؤية وتطبيقها بشكل فعلي.
أبرز مشاريع التطوير شملت:
- 381 شارعا رئيسا
- 18000 شارع فرعي
- 5600 كلم طولي إجمالي أطولها
- 58 نفقا بطول إجمالي 35 كلم
- 60 جسرا بأطوال وتصاميم مختلفة
- 100 دورة مياه في مواقع متفرقة
- 540 كلم إجمالي أطوال شبكات تصريف المياه
- 284 حديقة عامة بمساحات مختلفة
- 843،223 م2 مسطحات خضراء
- 118 ملعبا بمساحات مختلفة
- 46,798 شجرة
- 7069 نخلة
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