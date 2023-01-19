شكرا لقرائتكم خبر رصد 3 آلاف من الطيور الجارحة بمحمية الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت كوادر محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية خلال مسح هجرة الخريف موقعا مهما جدا لتجمع عدد كبير من أنواع الطيور الجارحة، المقيمة والزائرة الشتوية للمحمية، يقدر بـ3 آلاف طائر.

ومن أبرز الأنواع التي تم رصدها عقاب السهول (Aquila nipalensis)، والعقاب الملكي الشرقي (Aquila heliaca)، المهددين بالانقراض على الصعيد العالمي، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN).

ويعد وجود هذه الطيور مهما لسلامة النظام البيئي، نتيجة تغذيتها خلال هجرتها على أطنان من النفايات العضوية المتمثلة في جيف الحيوانات النافقة، وهي بذلك تعمل على الحد من انتشار الأمراض والعدوى، وتخلص البيئة والمجتمع المحلي من جيف هذه الحيوانات، التي ربما تسبب الأمراض وتنقل العدوى.

وتتركز جهود المحمية في تحقيق التوازن البيئي المستدام، عبر حماية التنوع الحيوي وبالأخص الأنواع المهددة بالانقراض، إذ تعمل المحمية على حماية الأنواع البرية والموائل، لتضمن وجودها بأعدادها الطبيعية، وذلك عبر تفعيل برامج حفظ ورصد ومتابعة مستمرة، والعمل على حمايتها من الأخطار المهددة لها: كالصيد، والتسمم، والتكهرب، وتصادم الطيور بالمنشآت المختلفة خلال طريق هجرتها.

يذكر، أن محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، هي أكبر المحميات في قارة آسيا، حيث تحوي تنوعا جغرافيا وبيولوجيا مذهلا، وآثارا لحضارات عريقة مختلفة، كما يوجد بها كثير من أنواع الحياة الفطرية من الحيوانات والطيور المهمة والمهددة بالانقراض عالمياً ومحلياً، كالمها العربي (Oryx leucoryx)، والوعل النوبي (Capra nubiana)، وغزال الريم (Gazella marica)، والحبارى الآسيوية (Chlamydotis Macqueenii)، والنسر الأسمر (Gyps fulvus).

إضافة إلى أنواع أخرى متوطنة مقيمة ومعششة داخل حدود المحمية الملكية.

كيف يتحقق التوازن البيئي المستدام؟

