شكرا لقرائتكم خبر حجز حيوانات سائبة تسببت في تكرار حوادث بطريق الليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حرر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الليث، ممثلا في قسم أسواق النفع العام والمسالخ، مخالفتين حسب اللائحة المعدة والمتضمنة ضوابط منح الوزارة صلاحية حجز الحيوانات السائبة أو المهملة، وذلك تجاوبا مع أمن الطرق في مراقبة الحيوانات السائبة على الطريق الدولي (جدة - جازان - الليث).

وجرى إيقاع العقوبة بعد تكرار حوادث وشكاوى، بسبب وجود عدد من الماشية السائبة على الطرقات والأماكن العامة في المنطقة.

من جهته، طالب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، أصحاب الماشية ـ بمختلف أنواعها من أغنام وإبل ـ بضرورة الإبقاء عليها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها تقترب من الطرقات العامة أو مضايقة الآخرين.

وقال، «نعمل على حث مربي الحيوانات على الالتزام، وتشكيل السلوكيات الحميدة لديهم، وتعريفهم بالمناطق المخصصة للرعي، وتشديد العقوبات على المخالفين، والتي ستكون كفيلة بمعالجة الظاهرة، باعتباره دورا مشتركا يحافظ على البيئة، ويمنع التسبب بخسارة مادية وبشرية».

وشدد المهابي على أنه سيجري الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل من يتساهل في ذلك، لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دور فيها.

يذكر، أن الإدارة العامة للمرور أكدت أن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها، ودون تنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة مرورية.

وأوضحت أن الحيوانات السائبة تعد خطرا على مستخدمي الطرق، وتتسبب في خسائر مادية وبشرية.