شكرا لقرائتكم خبر حجز حيوانات سائبة تسببت في تكرار حوادث بطريق الليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى إيقاع العقوبة بعد تكرار حوادث وشكاوى، بسبب وجود عدد من الماشية السائبة على الطرقات والأماكن العامة في المنطقة.من جهته، طالب مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المهندس يحيى المهابي، أصحاب الماشية ـ بمختلف أنواعها من أغنام وإبل ـ بضرورة الإبقاء عليها في الأماكن المخصصة لها، وعدم تركها تقترب من الطرقات العامة أو مضايقة الآخرين.
وقال، «نعمل على حث مربي الحيوانات على الالتزام، وتشكيل السلوكيات الحميدة لديهم، وتعريفهم بالمناطق المخصصة للرعي، وتشديد العقوبات على المخالفين، والتي ستكون كفيلة بمعالجة الظاهرة، باعتباره دورا مشتركا يحافظ على البيئة، ويمنع التسبب بخسارة مادية وبشرية».
وشدد المهابي على أنه سيجري الوقوف بحزم ضد ظاهرة الماشية السائبة، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها مع كل من يتساهل في ذلك، لما فيها من خطورة بالغة بعد تكرار حوادث السيارات التي كانت للماشية السائبة دور فيها.
يذكر، أن الإدارة العامة للمرور أكدت أن سماح أصحاب الحيوانات بعبور حيواناتهم الطرق من غير الأماكن المخصصة لها، ودون تنسيق مع الجهات المختصة، يعد مخالفة مرورية.
وأوضحت أن الحيوانات السائبة تعد خطرا على مستخدمي الطرق، وتتسبب في خسائر مادية وبشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجز حيوانات سائبة تسببت في تكرار حوادث بطريق الليث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.