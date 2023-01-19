السعودية اليوم / المملكة توسع الشراكة الاستراتيجية مع بريطانيا والهند في مجالات العلوم والتقنية والفضاء وريادة الأعمال



دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

بحث معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه اليوم، مع معالي وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية بالمملكة المتحدة جرانت شابس، توسيع الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين في مجالات العلوم والتقنية والفضاء، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

كما ناقش معاليه مع معالي الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي شرى أشوينى فايشناو، تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات التقنية والابتكار وريادة الأعمال الرقمية.

وتطرق اللقاء الذي حضره معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، ملفات الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين 2023.

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22:52ت م

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