السعودية اليوم / الرئيس الموريتاني يلتقي وزير التجارة الجزائري



نواكشوط 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، الذي يزور نواكشوط حالياً.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة خاصةً التجارية والاستثمارية.

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22:13ت م

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