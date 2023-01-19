شكرا لقرائتكم فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم بالكلية التقنية بـ خيبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الكلية التقنية بمحافظة خيبر اليوم الخميس، عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث للعام التدريبي 1444هـ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 / 7 / 1444هـ ويستمر حتى يوم الخميس القادم 11 / 7 / 1444هـ، داعية الراغبين في التسجيل الدخول عبر موقع بوابة القبول الإلكتروني من خلال الرابط التالي: ‏https://tvtc.gov.sa/ar/Departments/tvtcdepartments/ugate/Pages/default.aspx.

التقديم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها

وبين عميد الكلية التقنية بخيبر سامي معوض الرشيدي، أن التقديم لمرحلة الدبلوم يشمل خريجي الثانوية العامة وما يعادلها، كما سيصرف للطالب مكافأة شهريه قدرها ٩٩٠ ريال في تخصصات تقنية الدعم الفني للحاسب، وتقنية الصيانة الميكانيكية.

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ودعا الرشيدي الراغبين في التقديم اختيار التخصص المناسب لهم، ومراعاة الدقة والتأكد من صحة المعلومات أثناء تعبئة الطلب وإرساله آلياً في استمارة القبول الإلكتروني، والاطلاع على شروط القبول والتسجيل على البوابة الإلكترونية للتسجيل، وسيتم العمل بعد انتهاء فترة التسجيل على استكمال إجراءات قبول المرشحين بعد الفرز النهائي، وإعلان المرشحين للقبول في الكلية، حيث ستصلهم رسائل نصية إلكترونية SMS على هواتفهم المسجلة في الطلب.