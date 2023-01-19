السعودية اليوم / انطلاق المؤتمر السعودي العالمي الـ34 لطب الأسنان SIDC 2023 في الرياض



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

انطلق في الرياض اليوم, المؤتمر السعودي العالمي الـ34 لطب الأسنان SIDC 2023، برعاية معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر, وتنظمه كلية طب الأسنان والجمعية

وتحدث رئيس الجمعية السعودية الدكتور زياد اللاحم خلال حفل الافتتاح حول أهمية المؤتمر والأهداف الذي يسعى لتحقيقها, وعدد المشاركين من عدة جهات داخل وخارج المملكة.

بعدها قُدم عرض مرئي عن أنشطة الجمعية خلال الأعوام الماضية، ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود كلمة أكد فيها أن الجامعة تسعى من خلال التعاون المثمر بين الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان إلى استثماره وتطويره في شتى المجالات العلمية.

وأشار إلى أن الجامعةُ أوْلَتِ اهتمامًا بالغًا بصحةِ المرضى وسَلامَتِهم، فحرصت على أنْ تكونَ الكوادرُ الطبيةُ ذاتَ كفاءةٍ عاليةٍ، وخِبرةٍ واسِعةٍ؛ لتحقيقِ النتائجِ المرجوةِ، بما يتوافقُ مع إستراتيجيةِ الجامعةِ، ورؤيةِ المملكةِ 2030، ولذلك يسعى هذا المؤتمرُ إلى توثيقِ الصلةِ بينَ المختصينَ، والخبراءِ؛ لتقديمِ أحدثِ المستجداتِ في التخصصاتِ المختلفةِ لطبِ الأسنانِ، وتبادلِ الخبراتِ بين المشاركينَ بما يُسْهمُ في تطويرِ الأداءِ، ويرفَعُ من مستوى قطاعِ طبِ الأسنانِ بشكلٍ عام.

إثر ذلك تم تكريم الشركات الراعية للمؤتمر، ثم قام معاليه والحضور بجولة داخل أرجاء المعرض الذي يضم العديد من الشركات الطبية المحلية والعالمية.

ويشارك في المؤتمر هذا العام 114 متحدثاً عالمياً ومحلياً من مختلف تخصصات طب الأسنان ويضم 149 محاضرة علمية، إضافة إلى 33 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالمياً.

// انتهى //

20:01ت م

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الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسانطلق في الرياض اليوم, المؤتمر السعودي العالمي الـ34 لطب الأسنان SIDC 2023، برعاية معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بمدينة الرياض الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد، وحضور معالي رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر, وتنظمه كلية طب الأسنان والجمعية السعودية لطب الأسنان بجامعة الملك سعود خلال الفترة 19 - 21 يناير الجاري.وتحدث رئيس الجمعية السعودية الدكتور زياد اللاحم خلال حفل الافتتاح حول أهمية المؤتمر والأهداف الذي يسعى لتحقيقها, وعدد المشاركين من عدة جهات داخل وخارج المملكة.بعدها قُدم عرض مرئي عن أنشطة الجمعية خلال الأعوام الماضية، ثم ألقى رئيس جامعة الملك سعود كلمة أكد فيها أن الجامعة تسعى من خلال التعاون المثمر بين الجمعية السعودية لطب الأسنان وكلية طب الأسنان إلى استثماره وتطويره في شتى المجالات العلمية.وأشار إلى أن الجامعةُ أوْلَتِ اهتمامًا بالغًا بصحةِ المرضى وسَلامَتِهم، فحرصت على أنْ تكونَ الكوادرُ الطبيةُ ذاتَ كفاءةٍ عاليةٍ، وخِبرةٍ واسِعةٍ؛ لتحقيقِ النتائجِ المرجوةِ، بما يتوافقُ مع إستراتيجيةِ الجامعةِ، ورؤيةِ المملكةِ 2030، ولذلك يسعى هذا المؤتمرُ إلى توثيقِ الصلةِ بينَ المختصينَ، والخبراءِ؛ لتقديمِ أحدثِ المستجداتِ في التخصصاتِ المختلفةِ لطبِ الأسنانِ، وتبادلِ الخبراتِ بين المشاركينَ بما يُسْهمُ في تطويرِ الأداءِ، ويرفَعُ من مستوى قطاعِ طبِ الأسنانِ بشكلٍ عام.إثر ذلك تم تكريم الشركات الراعية للمؤتمر، ثم قام معاليه والحضور بجولة داخل أرجاء المعرض الذي يضم العديد من الشركات الطبية المحلية والعالمية.ويشارك في المؤتمر هذا العام 114 متحدثاً عالمياً ومحلياً من مختلف تخصصات طب الأسنان ويضم 149 محاضرة علمية، إضافة إلى 33 ورشة عمل تعرض أحدث ما توصل إليه العلم في طب الأسنان عالمياً.// انتهى //20:01ت م0183

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