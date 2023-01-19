السعودية اليوم / رئيس الوزراء الأردني يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي



دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، على هامش الاجتماع السنوي لمنتدى الاقتصاد العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، استمرار التعاون المشترك لترسيخ الاستقرار المالي والنقدي الذي أنجزه الأردن؛ لتحقيق الأهداف الاقتصاديَّة الأردنيَّة وعلى رأسها خفض نسبة البطالة.

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20:00ت م

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