السعودية اليوم / اختتام فعاليات ورشة العمل الدولية المعنية بالتغير المناخي



جدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الدولية "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"، والتي نظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في مركز التغير المناخي بمحافظة جدة.

وشارك في أعمال الورشة التى عقدت على مدى يومين 21 دولة و6 منظمات عالمية، بهدف مناقشة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات حول التغيير المناخي العالمي والإقليمي وقدرات الدول في أبحاث وتقنيات تغيير وتحليل البيانات المناخية وتقييمها في المنطقة.

وقدم المشاركون في ورشة العمل الشكر للمملكة على جهودها المستمرة في دعم دول الإقليم في مجالي الأرصاد والمناخ، مثمنين إعلان

وصدر عن الورشة مجموعة من التوصيات في مقدمتها اعتماد شعار مركز التغير المناخي، وتسمية ممثلين دائمين لدول الإقليم كنقاط اتصال مع مركز التغير المناخي، وكذلك تشكيل لجنة علمية إقليمية لتقييم مخرجات مركز التغير المناخي ، وأيضا تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مشاركة ودراسة البيانات المناخية، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير أنظمة النماذج المناخية ومراقبة المناخ لتحسين دقة التوقعات المناخية في المنطقة.

كما أوصت كذلك باعتماد مركز التغير المناخي من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي ، ورفع التوصيات للجنة الدائمة بجامعة الدول العربية.

// انتهى //

19:23ت م

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جدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واساختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الدولية "القدرات الإقليمية في رصد المتغيرات المناخية والتنبؤ بها"، والتي نظمها المركز الوطني للأرصاد ممثلاً في مركز التغير المناخي بمحافظة جدة.وشارك في أعمال الورشة التى عقدت على مدى يومين 21 دولة و6 منظمات عالمية، بهدف مناقشة وتبادل المعرفة ونقل الخبرات حول التغيير المناخي العالمي والإقليمي وقدرات الدول في أبحاث وتقنيات تغيير وتحليل البيانات المناخية وتقييمها في المنطقة.وقدم المشاركون في ورشة العمل الشكر للمملكة على جهودها المستمرة في دعم دول الإقليم في مجالي الأرصاد والمناخ، مثمنين إعلان السعودية المركز الإقليمي للتغير المناخي لخدمة دول الإقليم والمساهمة في تحقيق أهدافها.وصدر عن الورشة مجموعة من التوصيات في مقدمتها اعتماد شعار مركز التغير المناخي، وتسمية ممثلين دائمين لدول الإقليم كنقاط اتصال مع مركز التغير المناخي، وكذلك تشكيل لجنة علمية إقليمية لتقييم مخرجات مركز التغير المناخي ، وأيضا تعزيز التعاون بين دول المنطقة في مشاركة ودراسة البيانات المناخية، بالإضافة إلى بناء القدرات وتبادل الخبرات، فضلا عن تطوير أنظمة النماذج المناخية ومراقبة المناخ لتحسين دقة التوقعات المناخية في المنطقة.كما أوصت كذلك باعتماد مركز التغير المناخي من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي ، ورفع التوصيات للجنة الدائمة بجامعة الدول العربية.// انتهى //19:23ت م0171

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