شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يواصل هويته المفضلة أمام ميسي ويسجل فى مواجهة باريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو من التسجيل فى شباك باريس، خلال شوط اللقاء الأول، والذي أنتهي بتقدم الفريق الباريسي على فريق النصر والهلال بنتيجة 1/2،ليواصل رونالدو هويته المفضلة أمام ميسي ويحرز هدف تقليص الفارق لفريقه.

وأصبح من المتعاهد عليه فى مواجهة الثنائي أنه حينما يسجل ميسي قى مباراة تجمعة برونالدو، تكون ردة فعل النجم البرتغالي قوية، الشئ الذي تكرر فى مواجهة الليلة.

حيث تمكن ميسي من تسجيل الهدف الإفتتاحي فى المباراة مبكرًا عند الدقيقة الثانية من بداية اللقاء، فى الوقت الذي لم يتوقف رونالدو عن المحاولة حتى تمكن من تسجيل هدف تقليص الفارق، بعدما أضاف ماركينوس الهدف الثاني للفريق الباريسي.



العويس يتصدي لركلة جزاء أمام نيمار

وتألق العويس كعادته فى المواجهات الكبري، بعدما تمكن من التصدي لركلة جزاء أمام النجم البرازيلي نيمار فى نهاية الشوط الأول، ساهمت فى بقاء حظوظ الهلال والنصر بالمباراة، الأمر الذي يجعلنا بصدد مشاهدة شوط ثاني مثير بين الفريقين.



ميسي ورونالدو وقصة الهدف الحاسم

ويسعي كلا من النجمين رونالدو وميسي من تسجيل هدفًا حاسمًا فى مواجهة الليلة، بعدما تمكن كلا اللاعبين من تسجيل هدف فى الشوط الأول، الأمر الذي سيجعل أحد النجمين ينتصر فى هذه التحدي ويثبت جدارته أمام الآخر.