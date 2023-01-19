شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو ضد ميسي.. مفاجآت بالجملة في تشكيل كأس موسم الرياض 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يقع نجوم النصر والهلال في مواجهة نارية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في كأس موسم الرياض 2023.

موعد مباراة النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وكشف الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق "نجوم النصر والهلال"، عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان اليوم الخميس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والذي جاء كالآتي..

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، علي البليهي، جانج هيون سو، سلطان الغنام.

في خط الوسط: محمد كنو، لويس حوستافو، ماثيوس بيريرا، تاليسكا، أندريه كاريلو.

في الهجوم: كريستيانو رونالدو.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد نجوم النصر والهلال

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان أمام نجوم النصر والهلال على النحو التالي..

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: بيرنات، سيرجيو راموس، ماركينيوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيتينيا، دانيلو، فابيان رويز.

في الهجوم: نيمار، ليونيل ميسي، كليان مبابي.