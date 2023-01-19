شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تاريخ مواجهات ديربي القاهرة وموعد مباراة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ينتظر عاشقي كرة القدم العربية مشاهدة أحد أهم الديربيات وأشهرها فى الشرق الأوسط بين الأهلي والزمالك، فى الجولة الرابعة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

حيث يسعي الأهلى فى مواصلة إنتصاراته وصدارته لمسابقة الدوري وإنهاء صراع الصدارة بشكل مبكر، فى حين يأمل نادي الزمالك فى تقليص فارق النقاط من اجل تعزيز حظوظه فى المنافسة والحفاظ على اللقب للموسم الثالث على التوالي.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين فى الآونة الأخيرة، يأتي التفوق لصالح المارد الأحمر بصورة كبيرة، حيث ألتقي الفريقين فى 244 مباراة بكافة البطولات المحلية والقارية، تفوق الأهلى فى 106 مباراة، فى حين فاز الزمالك فى 58 مباراة، وتعادل الفريقين فى 80 مباراة.



موعد مباراة الأهلى والزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلى بنظيره الزمالك يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة ال14 من مباريات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.



موقف الفريقين فى ترتيب الدوري المصري

ويعتلي الأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، فى حين يحتل نادي الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المارد الأحمر المتصدر، وبفارق 4 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني.