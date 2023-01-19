شكرا لقرائتكم نظام الوساطة العقارية يقلل النزاعات ويحسن كفاءة التعاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في اتحاد الغرف، محمد المرشد، مزايا نظام الوساطة العقارية الجديد، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تقليل النزاعات العقارية والتي تؤثر على حركة القطاع.

يقلل النزاعات

وقال المرشد خلال مداخلة مع قناة الإخبارية: إن النظام يقلل النزاعات، ويحد الحركة في وضع السوق، لأنه يعتمد على الحوكمة.

تحسين كفاءة التعاملات

وأضاف: النظام يؤدي لتحسين كفاءة التعاملات، والحد من الأحكام والإجراءات، وتمكين الممارسين لهذا النشاط بعمل خلق مواءمة لاسيما أن مثل هذه الإجراءات تشرف عليها الهيئة العامة للعقار.