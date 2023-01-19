شكرا لقرائتكم صحة تبوك تعيد الحركة لمريض بعد 11 جراحة خلال 7 أيام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تمكن فريق طبي من مستشفى الملك خالد بتبوك بفضل من الله، من إنقاذ حياة شاب بالعقد الثالث من العمر، أجريت له إحدى عشرة عملية جراحية على مدى سبعة أيام، التي تسجل كرقم قياسي تجرى لمريض.

تفاصيل العملية

وأوضحت صحة تبوك أن المريض تعرض لحادث مروري أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة بالجسم حيث وصل إلى طوارئ مستشفى الملك خالد وعملت له الإسعافات الأولية والفحوصات الإشعاعية وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات وأجريت له إحدى عشرة عملية جراحية كبرى من قبل فريق طبي مختص في جراحة العظام والمفاصل على ثلاث مراحل خلال سبعة أيام شملت المرحلة الأولى والتي تم فيها تثبيت جراحي مفتوح لكسر في الورك الأيسر كذلك تثبيت جراحي مفتوح لكسور متفتته في الفخذ الأيسر وتثبيت جراحي لكسور مفتوح متفتته في عظام الساق الأيمن وكذلك تثبيت جراحي لكسور متفتته في الطبق الظنبوبي لمفصل الركبة الأيمن.

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وأضافت أن المرحلة الثانية تمت بعد ثلاثة أيام من المرحلة الأولى وهي عبارة عن تثبيت كسور متفتته في مفصل الساق الأيسر وتثبيت كسر في الكاحل الأيسر في عظم الشظية اليسرى بعدها تثبيت خلع في مفصل الكاحل الأيسر كذلك عملية استكشاف جراحي وإزالة الضغط من العصب الكعبري الأيسر في كامل مساره في الذراع من الإبط الأيسر وحتى المرفق الأيسر بعدها تم تثبيت كسور في متفتته في العضد الأيسر, أما المرحلة الثالثة والأخيرة فقد تمت بعدها بيومين لتثبيت كسور متفتته في عظام الحوض الأمامي بشريحة معدنية ومسامير وآخر العمليات رد مفتوح ثبيت جراحي لخلع أمامي في مفصل الحوض الأمامي , وتمت جميعاً بنجاح ولله الحمد دون مضاعفات والمريض يتحرك عن طريق الكرسي المتحرك وهو في البداية التدريجية بالمشي على قدميه.

يذكر أن مستشفى الملك خالد أجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 1031 عملية منها 381 عملية طارئة و650 عملية روتينية.