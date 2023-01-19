شكرا لقرائتكم 12 وظيفة شاغرة بفروع شركة BAE SYSTEMS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وصحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والظهران، والطائف.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً

– منسق حلول التدريب (الرياض).

– أخصائي جودة أول (الرياض).

– مشرف معدات (الظهران).

– مراقب عمليات الصيانة/ التايفون (الطائف).

– فني طب طوارئ (الرياض).

– مشرف الصيانة والتصنيع/ التايفون (الطائف).

– مدير مشروع (الرياض).

– مدير الجودة والضمان (الرياض).

– أخصائي مشتريات (الرياض).

– مدرب صيانة الأسلحة/ التورنادو (الظهران).

– تنفيذي مشتريات (الرياض).

– مشغل جرافيك (الظهران).

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 9 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)