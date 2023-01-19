السعودية اليوم / وزير البيئة يُدشِّن نظام الموارد المؤسساتية وخدمة التقصي الوبائي لأمراض الثروة الحيوانية بالمملكة



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة مركز وقاء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم، خدمة التقصي الوبائي لأمراض الثروة الحيوانية بالمملكة، ونظام الموارد المؤسساتية للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، بحضور الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، وبدعم من الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأفاد المركز أن نظام الموارد المؤسساتية يعد من أهم الأنظمة لارتباطه المباشر بالموارد البشرية والموارد المالية والمشتريات والعقود لتسهيل الأعمال ورفع مستوى الشفافية والاستفادة من البيانات في صنع القرارات.

ويأتي الهدف من خدمة التقصي الوبائي لأمراض الثروة الحيوانية بالمملكة أتمتة إجراءات التقصي الوبائي وحصر الإمكانات والتجهيزات اللازمة لجمع ونقل العينات والربط بين الجهات المعنية وتسهيل جمع البيانات والمعلومات اللازمة بهدف خفض الأخطار.

يُذكر أن توجهات المركز في التحول إلى بيئة بلا ورق وجهة معتمدة على البيانات في صنع القرارات التي عُكست في إستراتيجية المركز المعتمدة والتي تشمل مستهدفات في الخدمات الإلكترونية الممكنة لقطاع الأعمال والتي سيتم تنفيذها من خلال المبادرات والمشاريع الرقمية، بهدف تنمية البنية التحتية الرقمية والدفع نحو تطوير نماذج الأعمال بين القطاعين العام والخاص.

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19:11ت م

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