السعودية اليوم / 367 عملية بوحدة جراحة أورام العظام بمنطقة عسير منذ تدشينها



أبها 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

أجرت وحدة جراحة أورام العظام للأطفال والكبار بمنطقة عسير 367 عملية جراحية منذ تدشينها قبل ستة أشهر.

وأوضحت صحة عسير أن هذه الوحدة تستقبل مرضى أورام الأنسجة الرخوية وأورام العظام بمستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها للولادة والأطفال, وتعمل الأطقم الطبية المؤهلة على تقييم الحالات المرضية وأخذ العينات الجراحية اللازمة والبدء بالعلاج الكيماوي للكبار، بدلاً من تحويلها للمراكز المتقدمة خارج المنطقة.

ويتم في الوحدة إجراء عمليات جراحية للأورام الحميدة وغير حميدة بالإضافة إلى متابعة الحالات من خلال العيادات الأسبوعية بإشراف إدارة المراكز المختصة والأطباء الزائرين بالمديرية.

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18:44ت م

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