السعودية اليوم / مركز العيون في تخصصي بريدة يستقبل أكثر من 40 ألف مراجع خلال السعودية اليوم 2022



بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

‎استقبل مركز طب وجراحة العيون في مستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة أكثر من 40 ألف مراجع خلال عام 2022, ما بين مريض ومراجع في مختلف الاقسام المتخصصة بعلاج أمراض العيون.

وأوضح تجمع القصيم الصحي، أن مركز طب وجراحة العيون بتخصصي بريدة استقبل من العيادات الخارجية بالمستشفى 16952 مراجعاً، فيما استفاد من خدمات قسم الطوارئ 5567 مريضاً، مشيراً إلى أن عدد المرضى المنومين بلغ 922 مريضاً، في حين بلغت التدخلات الجراحية لمرضى العيون 4200 تدخل جراحي، كما بلغ عدد الحالات التي أجرى المركز الفحوصات الطبية اللازمة لها 12370 حالة.

‎وبين أن المركز يستقبل مختلف الحالات المرضية ويتم التعامل معها وفق ما تظهره التشخيصات، وتحديد العلاجات المناسبة لها بجودة عالية، مع المتابعة الصحية للمرضى، وإجراء العمليات للحالات التي تحتاج تدخلاً جراحياً.

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18:44ت م

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