

بريدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

قدم قسم الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خدماته لأكثر من 80 ألف مستفيد خلال العام الماضي 2022م.

وأوضح تجمع القصيم الصحي, أن عدد المرضى المحالين إلى قسم الأشعة من طوارئ المستشفى بلغ 16649 مستفيداً، في حين كان عدد المرضى المحالين للأشعة من قسم العيادات الخارجية 45787 مستفيداً، فيما بلغ عدد المرضى المحالين من أقسام التنويم لعمل الأشعة اللازمة 18300 مريض.

وأشار إلى أن عدد فحوصات الأشعة السينية للعام المنصرم بلغت 58610 فحوصات، أما فحوصات الموجات فوق الصوتية فقد بلغت 10042 فحصاً، كما أجرى المستشفى 3049 فحصاً بالأشعة المقطعية.

وبين التجمع أن فحوصات الرنين المغناطيسي بلغت 1635 فحصاً، والتنظير الإشعاعي 821 فحصاً، فيما بلغت فحوصات الأشعة باستخدام صبغة التباين للمسالك البولية 1577 فحصاً, وكانت هناك فحوصات أخرى بعدد 5359 فحصاً، ليبلغ مجموع للمستفيدين من خدمات قسم الأشعة بمستشفى الولادة والأطفال ببريدة العام الماضي 80736 مستفيداً.

// انتهى //

18:07ت م

0159





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 80 ألف مستفيد من خدمات الأشعة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة خلال 2022م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.