السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز تنظم ملتقى "الموهوبين الأول"



الخرج 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

نظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم, ملتقى "الموهوبين الأول"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي.

وسلط الملتقى الضوء على إبداعات طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين منها ابتكار تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الإشارات المرورية المشارك في الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات دول

وصاحب الملتقى معرض للملصقات العلمية استعرض من خلاله جملة من الملصقات العلمية.

وهدف الملتقى إلى رعاية طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين للإسهام في بناء مجتمع معرفي، والسعي نحو رعاية مواهبهم وتنميتها وفقاً لأحدث النظريات العلمية إلى جانب توفير البيئة الابداعية والمحفزة وتسخيرها لخدمة طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين.

وشهد الملتقى تكريم طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين والمتفوقين البالغ عددهم 54 نظير ما قدموه من أعمال معرفية موهوبة ومستدامة عززت من خلالها التميز والابداع.

// انتهى //

18:03ت م

0154



الخرج 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسنظمت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم, ملتقى "الموهوبين الأول"، بحضور رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن هلال الطلحي.وسلط الملتقى الضوء على إبداعات طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين منها ابتكار تقنية الذكاء الاصطناعي في تطوير الإشارات المرورية المشارك في الملتقى الثقافي والعلمي الثالث لطالبات جامعات دول مجلس التعاون الخليجي الذي أقيم مؤخراً بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وابتكار جهاز قياس حركة الأسنان الحاصل على براءة الاختراع، وابتكار كشف التصيد في الرسائل النصية العربية عن طريق تقنيات معالجة اللغة الطبيعية وتعلم الآلة، وابتكار أسطح مضادة للبكتيريا والفيروسات تحت أشعة الشمس.وصاحب الملتقى معرض للملصقات العلمية استعرض من خلاله جملة من الملصقات العلمية.وهدف الملتقى إلى رعاية طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين للإسهام في بناء مجتمع معرفي، والسعي نحو رعاية مواهبهم وتنميتها وفقاً لأحدث النظريات العلمية إلى جانب توفير البيئة الابداعية والمحفزة وتسخيرها لخدمة طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين.وشهد الملتقى تكريم طلاب وطالبات الجامعة الموهوبين والمتفوقين البالغ عددهم 54 نظير ما قدموه من أعمال معرفية موهوبة ومستدامة عززت من خلالها التميز والابداع.// انتهى //18:03ت م0154

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