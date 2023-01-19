السعودية اليوم / نائب وزير الموارد البشرية يرعى حفل تكريم خريجي برامج تطوير المواهب لعام 2022



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

رعى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، حفل تكريم منسوبي ومنسوبات البنك العربي الوطني الذين اجتازوا برامج تطوير المواهب لعام 2022م.

وأوضح معاليه في كلمته أن من أهم عوامل تقدم الشركات في القطاع الخاص هو الاستثمار في الإنسان، من خلال تطوير الكفاءات، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية، مما يسهم في دعم مخرجاتها وتعزيز الإنتاجية بأفكار جديدة ورؤى تبصر المستقبل بشكلٍ واعٍ ومواكب للتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية.

ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز اهتمام الشركات ومؤسسات القطاع الخاص ببرامج التدريب والتأهيل المتماشية مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

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17:56ت م

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