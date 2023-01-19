

الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة الطبية الدولية (IMC)، وبموجب هذا التوقيع يتم تسليم تبرع بعض الفائزين بجوائزهم البالغة 915,000 دولار أمريكي في مسابقة (لاعبون بلا حدود) التي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإليكترونية والذهنية، على أن تصرف في دعم التدخل السريع في حالات الطوارئ والكوارث والحروب في كل من جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وجمهورية الصومال الفيدرالية والجمهورية اليمنية.

ووقَّع الاتفاقية مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، وممثل الهيئة الطبية الدولية في المملكة حنين صوالحة ، وذلك في مقر المركز بالرياض.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم الفئات المحتاجة في جميع دول العالم.

// انتهى //

17:54ت م

0144





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك لإسعاف الحالات الطارئة في إثيوبيا والصومال واليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.