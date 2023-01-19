شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - قام الأرجنتيني مارسيلو جالاردو المدير الفني لفريق نجوم الهلال والنصر، بالإعلان عن تشكيل الفريق لمواجهة باريس سان جيرمان، ضمنمباريات موسم الرياض.
ويستعد بعد قليل، فريق يجمع نجوم الهلال والنصر السعودي لمواجهة باريس سان جيرمان، في مباراة ودية بكأس موسم الرياض.
وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، على رأس تشكيل نجوم الهلال والنصر.
تشكيل نجوم الهلال والنصر لمواجهة باريس سان جيرمان
و جاء تشكيل نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان، كالتالي:
حراسة المرمى: محمد العويس
خط الدفــاع: سلطان الغنام – على البليهي- جانج هيون سو- سعود عبدالحميد
خط الوسط: لويس جوستافو- محمد كنو – ماتيوس بيريرا- أندرسون تاليسكا- أندريه كاريو
خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.