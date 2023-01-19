شكرا لقرائتكم خبر عن مُفاجأت بالجملة في تشكيل منتخبي العراق وعمان في خليجي 25 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق الكرة العربية، مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، في بطولة خليجي 25.

ويستعد بعد قليل، منتخب العراق لمواجهة نظيره منتخب عمان، في نهائي بطولة كأس الخليج العربي “خليجي25”.

تشكيل العراق لمواجهة عمان في خليجي 25

وأعلن خيسوس كاساس المدير الفني لمنتخب العراق، تشكيل منتخب الفريق لمواجهة نظيره منتخب عمان، في نهائي خليجي 25، كالتالي:

جلال حاجم، مصطفى الشباني، علي عطية، الاي حسين، حسين السيد، إبراهيم الكعباوي، شيركو لطيف، أمجد عطوان، ضرغام إسماعيل،أمير العماري، أيمن حسين".

تشكيل منتخب عمان لمواجهة العراق في خليجي 25

كما أعلن برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عمان، تشكيل الفريق لمواجهة منتخب العراق، كالتالي:

"إبراهيم المخيني، محمد المسلمي، فهمي بيت دوربين، أحمد الخميسي، عصام الصبحي، زاهر الأغبري، جميل اليحمدي، أحمد الكعبي،المندر العلوي، صلاح اليحيائي، حارب السعدي".