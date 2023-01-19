شكرا لقرائتكم توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن عمل المشترك لدى أكثر من وظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل.

عمل المشترك

جاء ذلك خلال رد حساب خدمة العناية بالعملاء التابعة للمؤسسة عبر موقع “تويتر”، على سؤال حول هذا الأمر.

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وقالت العناية بالعملاء إن نظام التأمينات الاجتماعية يجيز عمل المشترك لدى أكثر من صاحب عمل، ويحسب اشتراك واحد بمجموع الأجور التي يتقاضاها من أصحاب العمل.

وأضافت أنه يجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين.

تسجيل الأجر

على جانب آخر، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، أن تسجيل صاحب العمل لأجر المشترك الصحيح يُمكن الأخير من الاستفادة الكاملة من منافع نظام التأمينات الاجتماعية.

ولفتت التأمينات إلى أنه يمكن تعديل أجر المشترك من خلال المشترك أو صاحب العمل خلال السنة التأمينية أو خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة التالية لها على الأكثر.