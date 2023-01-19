شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي.

تفاصيل مفاوضات الهلال مع ميسي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن أخر تطورات مفاوضات الهلال السعودي مع ليونيل ميسي، حيث تقدمت إدارة الزعيم بعرض رسمي للأسطورة الأرجنتينية، مقابل 300 مليون يورو "1.2 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

وكانت قد نشرت بعض التقارير عبر قناة "الإخبارية"، مقطع فيديو مثير للجدل، يظهر بن نافل، وهو يتبادل الحديث مع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على هامش مباراة كأس موسم الرياضي.

موعد انتقال ميسي إلى الهلال السعودي

وأكدت الفضائية، على أن الحديث تناول إمكانية انتقال ميسي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بداية من الموسم الرياضي القادم.

وأشارت إلى احتمالية طلب بن نافل، "توسط" معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، لدى الخليفي؛ لحسم صفقة الأسطورة الأرجنتينية.