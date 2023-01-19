شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات رونالدو وميسي قبل صدام "موسم الرياض" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء، مواجهة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في موسم الرياض.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة نجوم النصر والهلال السعودي، اليوم الخميس، ضمن مباريات موسم الرياض.

ويستضيف ملعب «ستاد الملك فهد الدولي» بمدينة الرياض، مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر السعودي.

تاريخ مواجهات رونالدو وميسي

ألتقى كريستيانو رونالدو بـ ميسي في 36 مباراة بجميع المسابقات، وفاز ميسي ورفاقه في 16 مباراة، بينما فاز رونالدو ورفاقه في 11 مباراة، وتعادلا في تسع مباريات.

ونجح ميسي من إحراز 22 هدفًا، بينما أحرز رونالدو 21 هدفًا، خلال مواجهة الطرفين.

موعد مباراة نجوم مباراة النصر والهلال أمام باريس سان جيرمان

وستنطلق مباراة نجوم النصر والهلال أمام نظيره باريس سان جيرمان، اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة،والساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وانضم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في صفقة انتقال حر، عقب فسخ تعاقده مع فريقه مانشستر يونايتد.