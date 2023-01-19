شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يصدم زميله السابق فى يوفينتوس ويرفض إنضمامه للنصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن نادي النصر كان يفكر فى التعاقد مع النجم الكولومبي خوان كوادرادو، جناح نادي يوفينتوس، إلا أن رونالدو أحبط محاولات مسئولي العالمي فى ضم اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن رونالدو لا يريد مجاورة كودرادو فى النصر خلال الفترة القادمة، خاصة أن علاقة الثنائي لم تكن جيدة بالحد الذي ينبغي حينما كان يزامله فى الفترة السابقة بصفوف "السيدة العجوز".

وأشارت التقارير أن مسئولي النصر أغلقوا باب التفاوض مع اللاعب فى الفترة الحالية، تنفيذًا لرغبته رونالدو فى عدم رغبته بالتواجد داخل صفوف العالمي، الأمر الذي يجعل إدارة الفريق النصراوي مجبرة للبحث عن لاعبًا آخر يلقي قبولًا من كرستيانو.



موقف يوفينتوس من رحيل اللاعب

وفى سياق متصل، لا يمانع مسئولي يوفينتوس فكرة رحيل كودرادو عن صفوف الفريق فى الفترة المقبلة، ولكن حتى هذه اللحظة لا يمتلك اللاعب لعروضًا رسمية من أجل رحيله، بعد إنسحاب النصر من صفقة ضم اللاعب خلال المرحلة الحالية.



موقف كودرادو من الإنتقال لدوري روشن

ومن جانبه، لا يمانع كودرادو فكرة تواجده فى دوري روشن خلال المرحلة القادمة، بعدما خرج تمامًا من حسابات المدرب الإيطالي أليجري، والذي أظهر عدم إهتمامه ببقاء اللاعب داخل صفوف" السيدة العجوز "بالموسم المقبل