شكرا لقرائتكم الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بتداولات 3.4 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم الخميس، مرتفعًا 17.97 نقطة ليقفل عند مستوى 10682.01 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليارات ريال.

قيمة التداولات

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 101 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 284 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات بن داود، والكثيري، والتطويرية الغذائية، وجاكو، والدواء الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات كيان السعودية، والآمار، وشمس، والإنماء طوكيو م، وإسمنت القصيم الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.90% و 3.37%.

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وشمس،، وأرامكو السعودية والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأهلي، والراجحي، وأرامكو السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم، مرتفعًا 159.71نقطة ليقفل عند مستوى 18213.17 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 267 ألف سهم تقاسمتها 1805 صفقات.