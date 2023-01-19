وظائف شاغرة لدى مركز التعليم الإلكتروني

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الرياض - محمد الوسيري - أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز التعليم الإلكتروني

وأبرز المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير قسم الإعلام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الإعلام، التسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي صلة.

– قائد الحوكمة والمخاطر والامتثال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي صلة.

التقديم على الوظائف

وأوضح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 يناير 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 فبراير 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)