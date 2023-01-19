شكرا لقرائتكم سماحة المفتي يشيد بجهود جمعية أسر التوحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، بما تقوم به جمعية أسر التوحد من دعم وتقديم للخدمات لفئة التوحد وأسرهم، مؤكدًا حرص الحكومة الرشيدة على دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنها فئة التوحد.

جهود مكثفة

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالرياض، الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان رئيس مجلس إدارة الجمعية والوفد المرافق، حيث نوه سماحته بما تقوم الجمعية من جهود تجاه هذه الفئة الغالية، كذلك المشاريع النوعية التي تخدم المستفيدين وذويهم.

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بدوره، عرض رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد لسماحته برامج وأنشطة الجمعية.