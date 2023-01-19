شكرا لقرائتكم الجبير يوجه نصائح للشباب ليكونوا مؤثرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، أن الشباب هو مستقبل المملكة، وكل إبداع وطاقة في أي بلد تنبع من الشباب.

ووفقًا لما نقلته قناة “الإخبارية”، أضاف الجبير في تصريحات له: “لذا فأنا الشخص الذي ينظر إليهم، وليس العكس”.

نصائح مهمة

وأشار في نصيحة إلى كل شاب: “فيما يتعلق بالتأثير على العالم، أعتقد أن الشيء المهم هو العمل الجاد وأن تتعلم الانفتاح على الأفكار الجديدة، ومشاركة الأفكار مع الآخرين وقبول الأفكار مع الآخرين”.

وأضاف “هكذا يكون لك تأثير على العالم، وعليك أن تؤمن بما تفعله وعليك أن تلتزم به، وإلا فإنه لن يحدث نتيجة”.

ولفت: “إذا لعبت كل هذه العوامل دورًا، فستستمتع بها أيضًا، وهذا يمنحك أيضًا الطاقة اللازمة للمحافظة على ما تفعله”.