

الطائف 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

وقَّعت جامعة الطائف"مذكرة تعاون"مع إحدى الشركات المتخصصة في التشخيص والابتكار، لتطوير فرص التَّعاون في مجالات التدريس وتطوير المشاريع البحثية ومجال علم الوراثة، وتشخيص الأمراض النادرة وغيرها, وتبادل المشاركين وتطوير طاقم البحث ومبادرات نقل التكنولوجيا لتعزيز علاقة البحث التعاونية بما يخدم جودة العملية التعليمية .

وأوضحت الجامعة أن المذكرة شملت تطوير المشاريع البحثية في مجال علم الميتاجينوميات، والبيولوجيا الجزيئية، وتسلسل الحمض النووي، والتكنولوجيا الحيوية، وعلم الوراثة، وتشخيص الأمراض النادرة، وغيرها من المجالات ذات الصلة, بالإضافة إلى إقامة الفعاليات التربوية المشتركة، والندوات والمؤتمرات، وورش العمل، والتدريب، كذلك تعزيز التبادل والتفاعل بين العلماء وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا، لتشمل فرص التدريب الداخلي والتعليم ونقل المعرفة، والتعاون في تطوير إجراءات نقل التكنولوجيا وتسويقها، وتقديم استشارات تشخيص الأمراض الوراثية، وتحليل البحوث والعينات السريرية.

// انتهى //

15:27ت م

0108





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة الطائف توقع مذكرة تفاهم لتطوير نقل التكنولوجيا وتعزيز علاقة البحث التعاونية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.