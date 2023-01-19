السعودية اليوم / تقنية أبها تُعلن مواعيد القبول والتسجيل للفصل التدريبي الثالث



أبها 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

أعلنت الكلية التقنية بأبها، اليوم، مواعيد القبول والتسجيل في برامج البكالوريوس والدبلوم بالكلية لخريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، ودبلوم المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية.

وتبدأ فترة التسجيل للفصل الثالث من عام 1444هـ في مرحلة البكالوريوس للفترة المسائية والبرنامج التكميلي يوم الأحد المقبل وحتى يوم الخميس الموافق 4 رجب 1444هـ، فيما ستبدأ مرحلة الدبلوم الصباحية والمسائية من يوم الأحد 7 رجب 1444هـ إلى يوم الخميس 11 رجب 1444هـ، وسيكون التقديم متاحًا عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني Adm.tvtc.gov.sa.

وأشارت الكلية إلى أن جميع البرامج المقدمة ستكون في تخصصات نوعية تسهم في رفد سوق العمل بالخريجين المؤهلين.

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15:19ت م

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