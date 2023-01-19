السعودية اليوم / حرس الحدود يحبط محاولات تهريب (18.2) طناً من القات المخدر وأكثر من (1.5) طن من مادة الحشيش المخدر



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك، أحبطت محاولات تهريب (18.2) طناً من نبات القات المخدر وطن و(526) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، خلال الفترة من 1 إلى 14 / 6 / 1444ه‍، وقبضت على مهربيها، وعددهم (309) متهمين، منهم (10) مواطنين، و(299) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (264) من الجنسية اليمنية، و(33) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية الصومالية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

// انتهى //

14:59ت م

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